Российский телеведущий и общественный деятель Владимир Соловьев раскритиковал посла Армении в России.

«Кто посол Армении в России? Кто он? Вы его знаете?», — задался вопросом Соловьев на пресс-конференции 6 марта в Ереване, касаясь апрельской эскалации и реакции России в эти дни.

«Кто посол Азербайджана в России? Полад Бюльбюльоглу. Яркий человек. Где какая-то активность со стороны всех тех людей, которые должны встать и сказать о своих интересах? Ну да, конечно, есть понятная система отношений у вашего президента с президентом России, и очень хорошая система. Иначе бы ситуация в Карабахе так и не разрешалась бы», — добавил Владимир Соловьев, слова которого передает News.am.