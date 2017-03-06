За время пребывания на посту главы Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров превратился в сверхважного свидетеля против действующей украинской власти, заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» экс-замглавы ГФС Константин Ликарчук.

«Дело Насирова ключевое для Украины. Сама по себе структура ГФС – это огромная помойка, которая «отмывает» половину украинской экономики. Насиров – носитель совершенно уникальной информации, свидетель теневой деятельности большинства украинских политиков и чиновников, контролирующих предприятия, холдинги и так далее. За 22 месяца на посту Насиров превратился в сверхважного свидетеля против действующей власти, плюс сам подозревается в ряде серьезных преступлений», – отметил Ликарчук.

По его мнению, Насиров начнет давать показания, только если столкнется с реальной угрозой тюремного заключения.

«Чтобы Насиров начал давать показания, должна произойти одна вещь, а именно: реальная угроза, что его отправят в СИЗО хоть на какое-то время. Как только Насиров поймет, что надолго оказался в тюрьме и никто его не вытащит, он заговорит и даст показания. Конечно, ему нужно обеспечить бронированную камеру, потому что его жизнь будет под угрозой. Я, безусловно, желаю Роману Михайловичу здоровья и безопасности, но угрозы для его жизни не исключаю», – подчеркнул Ликарчук.

Он исключает версию, что правоохранителям Насирова сдало высшее руководство страны.

«Это совершенно некорректная версия. Насиров всегда делился со всеми, с кем нужно. С политической точки зрения он очень живуч. Возможность возникновения дела против Насирова появилась только потому, что в Украине существует НАБУ, на которое большее влияние имеют США, чем наши политики и чиновники», – резюмировал Ликарчук.