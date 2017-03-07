Намерение Еревана укрепить политические отношения с Евросоюзом и НАТО является шантажом Москвы в тех условиях, когда Россия пошла на все уступки Армении, на какие только могла. Об этом рассказали «Вестнику Кавказа» российские политологи, комментируя недавний визит президента Сержа Саргсяна в Брюссель, где тот провел встречи с главой Еврокомиссии Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил о решении подписать соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС и о разработке нового плана индивидуального партнерства Армении с НАТО.

На шантажный характер поведения Сержа Саргсяна указал директор Института актуальной экономики Никита Исаев. «Шантажировать Москву возможными отношениями с фактически антироссийским военным блоком НАТО – это грубая, провокационная политическая игра. При этом Москва уже показала, как она реагирует на попытки шантажа, когда не пошла на поводу у Белоруссии, фактически предъявившей ряд ультиматумов о глубокой интеграции с ЕС и США. Скорее всего, шантажом является требование более четкой проармянской позиции по нагорно-карабахскому конфликту, но если российская позиция изменится в эту сторону, произойдет еще большая дестабилизация ситуации», — обратил внимание он.

Также, по оценке эксперта, это один из шагов в подготовке Сержа Саргсяна к новой избирательной кампании. «Официальный Ереван в последнее время, особенно после апрельских боев за Карабах и захвата заложников в июле, подвергается нападкам армянской общественности как внутри Армении, так и снаружи, в связи с пророссийским поведением президента Сержа Саргсяна. Достаточно высокие антироссийские настроения в армянском обществе в прошлом году во многом связаны с пророссийской политикой Сержа Саргсяна: его решением вступить в ЕАЭС, завязанностью армянских политических и экономических элит на РФ, участием республики в ОДКБ, которая, на взгляд армянского общества, не до конца однозначно реагирует на ситуацию в Нагорном Карабахе. Соответственно, Саргсян готовится к новому политическому циклу, стартующему после парламентских выборов и последующему переформатированию республики с президентской на парламентскую, балансирует политические силы», — пояснил Никита Исаев.

При этом показное или действительное движение Еревана в сторону НАТО дестабилизирует российско-армянские отношения. «НАТО в последнее время не просто находится в фактически разорванных с Россией отношениях, но и демонстрирует агрессивную военную риторику возле западных границ РФ, формируя и концентрируя войска в странах Балтии, проводя военные учения в Румынии и Молдавии», — напомнил директор Института актуальной экономики.

Директор Института политических исследований Сергей Марков подчеркнул, что Москва так много дала Еревану, что уже трудно представить, на какие еще уступки она должна идти. «В Москве всегда жестко относились к принципу ультиматумов «или с нами, или не с нами» и подчеркивали, что с пониманием относятся к желанию других стран сотрудничать с другими государствами, так что ультиматума Еревану не будет – однако, ему могут предложить более активно вести себя в ЕАЭС и ОДКБ. В ОДКБ Армения является только получателем помощи, а по Евразийскому союзу есть серьезные проблемы, требующие активизировать работу республики. В Москве не очень довольны тем, что Ереван в полузамороженном, ожидающем виде относится к евразийскому пространству», — отметил он.

Помимо этого, предположил политолог, Саргсян ездил в Брюссель и для нейтрализации позиции Европы по нагорно-карабахскому конфликту. «Не только Россия, но и европейцы подталкивают Ереван к размораживанию переговорного процесса по Карабаху. Все знают, что именно Армения его заморозила: когда была возможность выйти на серьезное соглашение по «казанской» формуле, именно из-за Еревана этого не произошло. По всей видимости, Серж Саргсян отправился в Брюссель и для того, чтобы снизить европейское давление на Ереван. При этом ЕС по-прежнему видит одной из своих миссий урегулирование нагорно-карабахского конфликта и понимает, что бездействие обернется для него снижением влияния на ситуацию и регион», — поведал Сергей Марков.

Он согласился с мнением Никиты Исаева о стремлении Сержа Саргсяна дистанцироваться от образа пророссийского политика. «Он хочет, чтобы Европа не поддерживала никакие перевороты и «цветные революции» в Армении. У Саргсяна впереди выборы, и ему важно послать сигнал Евросоюзу, что он настроен на взаимодействие и с Европой, тем более что парламентские выборы в этом году могут пройти по жесткому, невыгодному для него сценарию. Поэтому ему нужно заручиться какой-то поддержкой в ЕС на случай волнений. Кстати, Саргсяну еще предстоит разговор об этом с президентом Владимиром Путиным 14 марта, ведь в Москве такие политические игры не любят», — обратил внимание Сергей Марков.

Первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук отметил, что в последние годы Армения ускорила свое обычное движение в сторону Европы. «Само движение с той или иной скоростью было всегда, правда, без резких заявлений в сторону ЕС и евроассоциации, но сейчас, после апрельских боев за Карабах и февральского обострения на линии соприкосновения внимание Армении к этому движению принимает несколько иные формы. Не скажу, что Ереван пытается шантажировать Москву, однако он понимает, как выглядит процесс евроассоциации на фоне этих событий. Европа, со своей стороны, внимательно оценивает происходящее в Карабахе и, наверное, будет усиливать работу с Арменией, ориентируясь на то, что любое следующее серьезное обострение может способствовать активизации европейского движения Еревана», — указал он.

«В свою очередь, Россия понимает, что без решений по стабилизации нагорно-карабахского конфликта давление на Армению усилит не только Европа, но и США, так как новая американская администрация очень четко обозначила свои интересы на Южном Кавказе, прямо заявив о включении региона в сферу американской национальной безопасности. Затягивание процесса урегулирования карабахской проблемы будет способствовать постепенному отрыву Армении от всех структур, в которые входит Россия, прежде всего, от ОДКБ, так как Ереван заявляет практически прямым текстом, что ОДКБ не защищает республику в военном плане, а также от ЕАЭС», — заключил Григорий Трофимчук.