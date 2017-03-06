Выдача блогера Александра Лапшина Азербайджану – просто пощечина. Об этом на пресс-конференции 6 марта в Ереване заявил российский телеведущий и общественный деятель Владимир Соловьев.

«Я не могу себе представить, как можно было парня взять и отдать. Это вопиюще. По большому счету, нас всех надо взять и выдать. Если его обвиняют только в том, что он находился в Карабахе, и когда для Белоруссии этого достаточно, несмотря на протесты и российского МИД, и израильской стороны, это – просто пощечина», — отметил Соловьев (цитата по News.am).

Очень много вопросов к господину Лукашенко и ко всей белорусской власти. Исходя из этого, что нам никому в Белоруссию не ездить? Могут схватить? Так что ли получается? Я был в Карабахе много раз. И я не заезжал со стороны Азербайджана. И что?», — задался вопросом Владимир Соловьев.