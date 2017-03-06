Сегодня в Сабунчинском районном суде после перерыва продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщает АПА, на процессе под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова дали показания находящиеся ныне под арестом генерал МНБ Субахир Гурбанов, полковник-лейтенант Физули Алиев и бывший сотрудник министерства Натиг Алиев. Они отметили, что сказанное Арифом Гасановым не соответствует действительности. Они сказали, что не брали у него денег.

Процесс продолжится 13 марта.