Россия является вторым в мире экспортером оружия и, следовательно, поставляет оружие на рынок, на международные салоны, откуда собственно Азербайджан, как и многие другие страны, это оружие покупает. Об этом заявил журналистам в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения руководитель МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев.

«В этом не надо искать политического подтекста. Эта торговля поддерживает отношения между Азербайджаном и Россией. Деловые отношения — это лучше, чем их отсутствие. Таким образом Россия оставаясь в отношениях с Азербайджаном, во многом «управляет» им», — сказал Киселев.

По его мнению, контакт или управление — обоюдное, таким образом, Азербайджан тоже в каком-то смысле «управляет» Россией и Армения Россией. Киселев подытожил, что нельзя забывать о том, что Армения получает оружие от России тоже и не всегда за твердые деньги.

«Контакт лучше, чем его отсутствие и в этом случае контакт России и Азербайджана в интересах Армении, потому что в ходе апрельской войны во многом благодаря этому контакту, или взаимодействию сыграли определенную роль в деле прекращения войны», — сказал Киселев.

«Твердые деньги Россия получает от Азербайджана, развивает свой военно-промышленный комплекс и отправляет оружие Армении. Я не хочу сказать, что Азербайджан покупает оружие Армении через Россию, но если совсем заострить, и оголить схему, то элемент такой есть», — сказал Киселев.

Россия вынуждена заботится о балансе в регионе и безопасность Армении — это результат региональной конструкции: отношений, которые выстраивают Россия с Азербайджаном, с Турцией, Армения с Азербайджаном и т.д, полагает руководитель «Россия Сегодня».