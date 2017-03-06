Сегодня в грузинском районе Гардабани, где компактно проживают азербайджанцы, прошла акция протеста.

Как сообщает АПА, в акции приняли участие жители близлежащих к КПП Вахтангиси сел (Вахтангиси, Назарли и Косалы), а также жители сел Садыхлы, Муганлы Агстафинского района.

Протестующие требуют решения проблем, искусственно созданных грузинской стороной. В акции приняли участие более 25 граждан Азербайджана и Грузии.

Протестующие жалуются на то, что в последние месяцы водителей начали штрафовать на 1000 лари. Граждане Азербайджана Рафиг Мустафаев, Ровшан Юсубов, Джейхун Намазов и граждане Грузии Камран Алиев и другие заявили, что сотрудники погранично-пропускного пункта Вахтангиси допрашивали их, интересовались с какой целью они едут в Азербайджан или Грузию, что везут с собой и когда планируют вернуться.

Было отмечено, что при обнаружении в баке управляемого ими автомобиля больше 10 литров бензина, им выписывали штраф в размере 1000 лари, также в некоторых случаях жителям села, которые не могут отвечать на вопросы на русском и грузинском языках, не разрешали проходить через КПП.

Житель села Садыхлы Джейхун Намазов сказал, что внутренняя часть дверей его автомобиля была разобрана, сотрудники ничего не обнаружили, однако его автомобиль пришел в непригодное состояние. Житель села Косалы района Гардабани Керем Алиев сказал, что во время перехода границы им никто ничего не говорит о процедурах и правилах.

Участники акции проинформировали соответствующий департамент Минфина Грузии о проблемах и трудностях, с которыми они столкнулись. Официальный представитель министерства Хатия Моистрапишвили сказал, что вне зависимости от того в отношении граждан Грузии или Азербайджана были совершены данные действия, если будут подтверждены факты в связи с протоколами и штрафами в КПП Вахтангиси, то будут приняты меры.