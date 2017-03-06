22 февраля 2017 года Президиум Центрального Совета Всероссийского Азербайджанского Конгресса на основании основополагающих положений Устава Организации принял решение исключить из членов ВАК Гусейнова Ислама Ровшан оглы, осужденного Ульяновским Областным судом за преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщает АПА, Президиум ЦС ВАК также принял решение исключить из членов организации Акберова Расула Джупу оглы, осужденного судом Онежского района Архангельской области за преступления, предусмотренные ч.1 ст.119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и п. «в», ч.2, ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Информация о решениях Президиума Центрального Совета ВАК будет направлена в региональные органы власти.

Президиум ВАК еще раз подчеркивает, что лица, нарушившие законодательство Российской Федерации, не могут являться членами Всероссийского Азербайджанского Конгресса, так как это противоречит основополагающим положениям Устава Конгресса.