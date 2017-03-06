Странам НАТО следует выработать с Россией новые договоренности о безопасности в Европе, включающие предоставление «постоянного нейтралитета» таким странам, как Украина, Беларусь, Молдова, Грузия и ряду других. Такое мнение высказал на страницах газеты The Wall Street Journal старший эксперт вашингтонского Института Брукингса Майкл О’Хэнлон.

«Сегодня западным странам пора попытаться договориться о новой оборонной архитектуре для нейтральных стран Западной Европы, — полагает автор. — Ключевой концепцией мог бы быть постоянный нейтралитет, по крайней мере, в плане формального членства в договорных организациях по взаимной обороне».

По мнению журналиста, речь в данном случае идет о Финляндии, Швеции, Украине, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджане, Кипре, Сербии и других балканских странах. «Процесс обсуждения должен начаться с НАТО, а затем затронуть сами нейтральные страны. Затем следует провести официальные переговоры с Россией», — говорится в статье.

Как считает О’Хэнлон, «попытка провести переговоры должна быть предпринята», поскольку «только такая крупная и смелая идея может дать (президенту США Дональду) Трампу реальный шанс направить американо-российские отношения более благоприятным курсом».

Если внимательно ознакомиться со статьей Майкла О’Хэнлона, то получается, что нейтральные страны Европы, включая и Азербайджан, должны стать своего рода «разменной монетой» в большой игре НАТО и США по нормализации отношений Вашингтона с Москвой.

И здесь стоит заметить, что независимый официальный Баку вряд ли согласится с такой постановкой вопроса. Как мне кажется, Азербайджан, проводящий политику «равноудаленности от всех мировых силовых центров», вряд ли позволит кому бы то ни было извне указывать, какую внешнюю политику ему проводить. А тем более НАТО — организации, членом которой Азербайджан даже не является.

Отметим, что позиция Азербайджана в отношении НАТО в целом выглядит весьма умеренной и прагматичной. Более того, в динамике отношений Баку с Североатлантическим альянсом наблюдается даже некоторая противоречивость, свойственная политике «балансирования интересов». Так, с одной стороны, азербайджанские вооруженные силы переходят на стандарты НАТО в командно-штабной и боевой подготовке, страна является активным участником натовских операций в Косово, Ираке и Афганистане. Продолжается участие вооруженных сил республики в совместных со странами НАТО учениях, проводимых на многосторонней или двусторонней основе.

С другой же стороны, процесс перехода на новый интеграционный уровень взаимоотношений с НАТО республикой всячески замедлялся. Ярким примером такой позиции является неоднократная просьба Баку в адрес Брюсселя повторить уже завершенные программы сотрудничества.

В этой связи неудивительно, что официальный Баку в отличие, скажем, от Грузии и Украины, которым не терпится поскорее вступить в Североатлантический альянс, не спешит делать этого. В Азербайджане сумели не драматизировать ситуацию со вступлением в НАТО, не превращать данную задачу в предмет конфронтации с той же Россией.

В Баку, видимо, понимают, что вступление в альянс в немалой степени связано с очень серьезным реформированием общественно-политической жизни, экономики, а также с карабахской проблемой. В этой связи в ближайшем будущем, вероятно, включение Азербайджана в состав НАТО может стать исключительно политическим решением, не связанным с определенными стандартами альянса.

Судя по всему, в Баку осознают и то, что спекуляции, связанные с интеграцией в НАТО, не принесут особых преимуществ, а только усилят внешние угрозы. Азербайджан внимательно наблюдает за процессом интеграции соседней Грузии в НАТО, получая различную информацию от Турции и других источников, строя свои отношения с альянсом, исходя из реалий.

Не секрет, что одними из ведущих западных партнеров Азербайджана являются Великобритания и США, усилиями которых создана кавказско-каспийская нефтегазовая экспортная система и которые строят здесь локальную региональную систему безопасности. Отношения с данными двумя державами строятся как отношения со старшими партнерами, при этом, в определенной степени автономно от Турции, и данные отношения содержат достаточно много проблем.

И если проблемы в отношениях с Москвой все более разрешаются, и ожидания азербайджанского общества в отношении России давно стали весьма реалистичными, а претензии к ней трансформировались в восприятие ее как государства, с которым можно строить взаимовыгодные партнерские отношения, то в отношении США и Великобритании проблемы все более усиливаются. Особенно в последнее время — с приходом в Белый дом Дональда Трампа, а на Даунинг-стрит, 10 Терезы Мэй. По крайней мере, неясных моментов в этих отношениях стало гораздо больше, чем ранее.

НАТО не решит проблему Нагорного Карабаха

До недавних пор Азербайджан воспринимал США и Великобританию, наиболее активных членов НАТО, как державы, которые должны оказать принципиальное содействие в решении карабахской проблемы, восстановлении его территориальной целостности, в обмен на нефть и газ. А Вашингтон и Лондон строили свои отношения с Баку без каких-либо серьезных обязательств.

Правда, определенные круги в США и Великобритании давали Азербайджану некоторые обещания, которые выглядели несколько более продвинуто, чем официальные позиции двух этих держав. Например, группа Дика Чейни, на турецкое лобби в Вашингтоне, на компанию «Бритиш Петролеум», на некоторые британские политические и деловые круги.

Однако при обострении ситуации в зоне конфликта дальше призывов руководства НАТО к сторонам-участникам противоборства в Нагорном Карабахе «прекратить огонь, стабилизировать ситуацию и сесть за стол переговоров» дела не идут. Каких-либо конкретных предложений по разрешению нагорно-карабахской проблемы альянс не предлагает.

Заметим, время от времени Азербайджан при помощи члена НАТО Турции предъявляет претензии своим «старшим партнерам», в ответ те приводят процесс урегулирования к очередному тупику, а Азербайджан — к пониманию необходимости признания создавшейся ситуации. Этим самым Великобритания и США уходят от разрешения конфликта, который со временем может стать неуправляемым и привести к недопустимому усилению рисков и угроз. А Североатлантический альянс, судя по заявлениям его официальных лиц, никак не заинтересован в усилении напряженности в данном регионе.

Перспективы отношений НАТО и Азербайджана

В штаб-квартире НАТО Брюсселе осознают, что Азербайджан, Грузия и Турция имеют огромные транзитные возможности для альянса. Эти транспортные возможности в будущем смогут соединить Азию с Европой. Для того, чтобы теснее привлечь Азербайджан к сотрудничеству с НАТО страны Запада, в первую очередь США и Великобритания, готовы многое пообещать Баку. В частности, помочь ему в реформировании демократических институтов и вооруженных сил страны, осуществить военную реформу и прочее.

По замыслу стратегов НАТО, дальнейшее сближение Азербайджана с альянсом будет только способствовать реализации политики Запада по «сдерживанию» России в мире и ослаблению ее позиций на Южном Кавказе в частности. С этой целью в недавнем прошлом официальные лица США всячески мотивировали азербайджанские власти к интенсивному и продвинутому взаимодействию с НАТО.

Вопрос, правда, заключается в другом: захочет ли Азербайджан идти на дальнейшее углубление отношений с Североатлантическим альянсом? Состояние Азербайджана с мая 2011 года в Движении неприсоединения диссонирует с идеями распространить на него статус основного союзника США вне НАТО. Не говоря уже о перспективах постоянного базирования сил альянса на территории республики.

Встраивание Азербайджана в продвинутый компонент взаимодействия с НАТО по определению не может носить форсированный характер. Отношения Вашингтона с Баку не избалованы взаимной доверительностью, чтобы американцы строили на азербайджанском направлении примерно те же планы, какие они могут выдвигать в случае с Грузией. На нынешнем этапе США важно зафиксировать общую тенденцию на продолжение военного сотрудничества с Азербайджаном, желательно в рамках НАТО.

Очевидно, осознавая этот факт, Вашингтон в качестве своего основного союзника на Южном Кавказе сегодня видит Грузию, а не Азербайджан. По этой причине статус союзника США вне НАТО должен пройти практическую апробацию именно в Грузии. И только имея перед собой опыт грузинской стороны, в Азербайджане, как нам представляется, могут приступить к детальному изучению вопроса дальнейших отношений с НАТО.

И здесь важно подчеркнуть, что если Грузия граничит только с одним мощным государством, выступающим против расширения состава НАТО, то есть Россией, то Азербайджан граничит еще и с Ираном, который рассматривает расширение НАТО как прямую угрозу своей безопасности. Выход альянса к Каспийскому морю — худший для Москвы и Тегерана сценарий развития ситуации в Черноморско-Кавказском регионе и в Центральной Азии. В Баку это прекрасно понимают и уж точно не намерены исходя из этого портить отношения как с Россией, так и с Ираном. Особенно с учетом того, что в последнее время начал складываться геополитически мощный треугольник Москва-Баку-Тегеран с перспективой присоединения к нему в будущем и официальной Анкары.

В этой связи, на мой взгляд, Азербайджан будет пытаться и далее проводить взвешенную, прагматичную линию в отношении НАТО и исходить из того, что данное сотрудничество должно носить дозированный характер и охватывать, прежде всего, те сферы кооперации, в которых заинтересован в первую очередь Баку.

Сергей Александров, «Москва — Баку»