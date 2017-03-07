5 марта в аэропорт «Запорожье» рейсом из Стамбула прибыл 49-летний гражданин Азербайджана. Цель своего визита в Украину мужчина объяснить не смог, и при этом у него не нашлось должного финансового обеспечения. Об этом информирует пресс-служба Бердянского пограничного отряда.

В процессе составления материалов по недопуску азербайджанца, тот предложил пограничнику взятку в размере 50 долларов США. Пограничник не взял деньги и задокументировал разговор.

В итоге иностранца не пропустили, а о факте попытки дать взятку сообщили в полицию.