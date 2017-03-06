10 и 11 марта на малой сцене Московского драматического театра имени Армена Джигарханяна «Театр на Покровке» представит спектакль «Головокружение». Об этом сообщила пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Спектакль в жанре театральной фантазии по мотивам поэтических и драматургических произведений Назыма Хикмета впервые в сценическом воплощении открывает малоизвестные страницы его творчества, а также биографии всемирно признанного писателя.

Легендарная личность турецкого поэта, писателя, драматурга и общественного деятеля Назыма Хикмета по сей день приковывает внимание к себе многих людей из самых разных стран. Его произведения переведены практически на все языки мира. Н.Хикмета не сломили ни 17 лет тюрьмы у себя на родине, ни участь политического эмигранта в сталинском СССР. Лишенный в свое время турецкого гражданства и похороненный в Москве на Новодевичьем кладбище, Назым Хикмет был и остается мостом между русской и турецкой культурами.