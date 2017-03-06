На фоне происходящих в стране процессов макроэкономической трансформации в банковском секторе в 2016 году наблюдались сокращение кредитной активности, рост убытков в связи с ухудшением качества активов, отток вкладов, а также ослабление капитальной позиции. Как передает АПА , об этом говорится в отчете правительства Азербайджана за 2016 год.

Палатой по надзору за финансовыми рынками был осуществлен комплекс мер по оздоровлению банковской системы, реструктуризации и капитализации проблемных институтов, исключению из системы проблемных банков, не способных обеспечить устойчивость капитала:

— Подготовлена и утверждена Советом финансовой стабильности программа по оздоровлению и приватизации в 2017 году ОАО «Международный банк Азербайджана»;

— Подготовлена специальная программа капитализации для 17-ти банков, имеющих недостаток капитала, исполнение которой держится под контролем, ликвидированы лицензии 5-ти банков, не отвечающих нормативам капитала;

— Между Европейским банком реконструкции и развития и двумя банками, акционером которых он является, проведены переговоры и достигнуто соглашение об увеличении капитала, процесс капитализации в этих банках на стадии завершения. В целом, в результате предпринятых мер процесс капитализации в 5-ти банках завершен, а в других продолжается.