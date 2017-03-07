Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов среди других депутатов при необходимости отправиться в полёт на Марс. Об этом, согласно информации «Лайфа», он сказал на открытии выставки «Чайка. Первый полёт», посвящённой 80-летию первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Поводом для таких слов Жириновского стали слова Терешковой, которая предложила своим коллегам вступить в ряды космонавтов.

— Мы сразу даём вам, Дегтярёв Михаил Владимирович, выпускник Самарского аэрокосмического университета, — сказал лидер ЛДПР. После чего согласился отправиться и сам, но только в ВИП-зоне.

