32-летняя гражданка России Ясмина Мариненко, которая вместе с мужем живёт в Баку, собирается рожать ребёнка у ворот Посольства России в Азербайджане.

Она рассказала Лайфу, что у её семьи, оказавшейся в непростом положении, нет денег на то, чтобы оплатить роды, которые здесь стоят 700–800 долларов. В диппредставительстве, куда Мариненко обращалась за помощью, ей отказали.

В России Мариненко работала завучем в школе, а муж был строителем. Однако затем супруг женщины заболел. Больше года назад семье пришлось переехать в Баку к родителям мужа Ясмины: в России своего жилья у них нет.

Работы в Азербайджане у супругов также нет, обходятся подработками. Поэтому денег на то, чтобы оплатить услуги акушеров, тоже нет. Просить их через социальные сети семья не хочет.

Рожать у ворот диппредставительства Мариненко по сроку будет примерно через месяц. В семье есть ещё один ребёнок. На бесплатную помощь со стороны Азербайджана женщина не рассчитывает.

— Азербайджан нам ничего не должен, бесплатной медицины для нас не будет, — отмечает Ясмина.