Президент Дональд Трамп решил исключить Ирак из списка мусульманских стран, гражданам которых временно запрещен въезд в США, поскольку правительство в Багдаде активизировало сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили журналистам американские официальные лица в связи с намерением главы администрации подписать новый документ по иммиграционным вопросам, передает ТАСС.

Они подтвердили, что теперь запрет на поездки в США планируется установить на срок до 90 дней в отношении граждан шести государств: Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. «Ирак исключен из числа стран, которые были определены первоначальным указом от 27 января, потому что иракское правительство установило новые правила проверки» тех, кто хочет отправиться за границу, и расширило взаимодействие с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом, цитирует агентство AP сотрудника администрации Трампа.

По его словам, новый указ также даст иммигрантам из мусульманских стран, которые уже находятся в США на законных основаниях, гарантии того, что они могут не опасаться каких-либо преследований. В отличие от предыдущего документа, который должен был вступить в силу немедленно после подписания, обновленный вариант не уточняет, когда начнут действовать иммиграционные ограничения.