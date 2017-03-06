От официальных лиц государств, влиятельных личностей, известных лиц, деятелей общественности и культуры продолжают поступать поздравления по случаю назначения Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом Азербайджана.

По случаю назначения Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом Азербайджана ее поздравили президент Всероссийского азербайджанского конгресса Фазиль Гурбанов, президент Фонда «Поддержка политики тюркоязычных государств» (Кыргызстан) Нусрет Мамедов, президент группы компаний “Palmali” Мубариз Мансимов, председатель Организации «Дружба» Украина-Азербайджан Мурад Омаров, региональный президент по Грузии, Турции компании ВР Гордон Биррел, генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Рамиль Гасанов.

Среди авторов поздравлений и официальные лица правительственных структур, высших образовательных заведений. Мехрибан Алиеву поздравили заместитель председателя Конституционного суда Сона Салманова, вице-президент Национального олимпийского комитета Хазар Исаев, ректор университета «Одлар Юрду» Ахмед Велиев, генеральный директор издательства «Азербайджан» Агабей Аскеров, председатель Совета директоров-учредителей и попечителей университета «Хазар» Гамлет Исаханлы.

Кроме того, среди поздравивших есть и деятели культуры и искусства, представители гражданского общества. Мехрибан Алиеву поздравили народный артист Кямиль Джалилов, художественный руководитель группы «Натиг ритм», заслуженный артист Натиг Ширинов, директор Русского драматического театра, главный режиссер Адалят Гаджиев и Александр Шаровский, президент Форума Национальных неправительственных Организаций Азербайджана Рауф Зейни, председатель «Азербайджанского комитета против пыток» Эльшад Гамидов, председатель партии «Юрддаш» Маис Сафарли, председатель Организации женщины за развитие муниципалитетов Людмила Халилова, главный редактор газеты «Гарабаг» Чингиз Исмайлов, директор Переводческого центра при Президенте Азербайджана Афаг Масуд, главный редактор международного журнала “Azərbaycanım” Эмиль Насирли, председатель Общественного объединения «Женщины-предприниматели» Земфира Агаева.