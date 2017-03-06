Названы адреса ярмарок сельхозпродукции, которые будут организованы в Баку, Сумгаите и Абшеронском полуострове в преддверии праздника Новруз.

Как сообщили АПА в Министерстве сельского хозяйства, с целью удовлетворения растущего в связи с праздником Новруз спроса населения Баку, Сумгаита и Абшеронского полуострова на сельхозпродукцию и продовольственные товары, расширения возможности выбора для потребителей, предотвращения искусственного завышения цен 16-19 марта 2017 года министерством по нижеследующим адресам будут проведены ярмарки продажи сельхозпродукции:

В Баку:

— Хатаинский район: ул. М.Рустамова; около кинотеатра «Баку»

— Наримановский район: территория рынка Кешля

— Сабаильский район: поселок Бадамдар, ул. С.Мамедова, за школой №1

— Сураханский район: пос. Амирджан, ул. М. Мустафаева, 4;

— Бинагадинский район: Дарнагюль, ул.К.Рагимова,53, около торгового центра Elit.

В Сумгаите:

— 12-й микрорайон

— около старого автовокзала