Сегодня в ходе заседания Центральной избирательной комиссии был вынесен на обсуждение вопрос приостановления полномочий депутата V созыва Милли Меджлиса Мехрибан Алиевой.

Как сообщает АПА, председатель ЦИК Мазахир Панахов напомнил о том, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 21 февраля Мехрибан Алиева была назначена первым вице-президентом Азербайджанской Республики.

Рассказав об успешной деятельности М.Алиевой в качестве депутата, М.Панахов заявил, что в ЦИК поступило обращение о сложении с М.Алиевой депутатских полномочий:

«Мехрибан Алиева – самый близкий соратник президента Ильхама Алиева. Мы желаем ей успехов в работе на посту первого вице-президента. Согласно Конституции, если член Милли Меджлиса назначается на должность в госорганах, он должен сложить с себя депутатские полномочия. В связи с этим Мехрибан Алиева 3 марта обратилась в ЦИК».

Вопрос был вынесен на голосование депутатов ММ и принят.