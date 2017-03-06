Испытания беспилотного летательного аппарата «Zərbə» прошли успешно, начато производство. В 2017 году планируется производство еще 2 видов беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает АПА, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета Министров за 2016 год.

«Число видов продукции оборонного назначения и их запасных частей, производство которых уже освоено, достигло 1100. Среди продукции, произведенной по заключенным в 2016 году договорам и переданной в силовые структуры, можно назвать минометы различного калибра и боеприпасы к ним, 5,45-мм автомат, 7,62-мм универсальный пулемет, снайперскую винтовку специального назначения, бронетранспортеры типа «Matador» и «Marauder», 30 мм автоматический гранатометный комплекс, прицел для зенитной установки ZU-23-2, патроны различного калибра, гранатометы типа PG-7V, авиационные бомбы для учений, 2 вида беспилотных летательных аппаратов типа Orbiter и т.д.»