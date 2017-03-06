Москва заинтересована в наращивании сотрудничества в рамках трехстороннего формата Россия-Иран-Азербайджан.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

«И Иран, и Азербайджан, и Турция являются нашими партнерами. Мы проводили встречу тройки на уровне президентов (формата) «Россия — Азербайджан — Иран». Формат нам кажется перспективным как с точки зрения наращивания экономического сотрудничества, так и развития инфраструктуры, транспортной и логистической. Безусловно, мы заинтересованы в его продолжении», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана в Москве.