Данная заметка – реакция на возмутительное интервью профессора филологии Низамеддина Шамсизаде, опубликованное в одном из местных СМИ, в котором он откровенно и цинично проповедует идеи фашизма. Факт сам по себе возмутительный. И особенно обидно, что этот профессор представляет страну, которая всегда была интернациональной – не смотря ни на что, в том числе и на раскол, произошедший в 90-х годах прошлого века, когда из страны начался отток не только представителей армянской национальности, но так же и русских, и татар, и лезгин.

Я помню, как в нелегкое для Азербайджана время мы уговаривали людей не уезжать из Азербайджана, убеждали, что все будет хорошо, что надо немного подождать, ведь в истории любой страны не бывает только хороших времен.

Шло время, и многие из тех, кто когда-то покинул страну, вернулись обратно. А те, кто не смог вернуться, до сих пор вспоминают, как прекрасно жилось когда-то в нашем родном южном городе – всем вместе, одной большой интернациональной семьей. И не лишним будет отметить, что после развала СССР по сравнению с другими странами постсоветского пространства Азербайджан всегда славился толерантностью, добрым отношениям к представителям любой национальности и любой религиозной конфессии. В Азербайджане никто и никогда не запрещал разговаривать на русском языке, в нашей стране существует масса культурных центров представителей любых этнических групп, защищенных Конституцией Азербайджана.Так было, так будет всегда, ибо только в единстве – сила любого народа.

Как известно, прошлый год в Азербайджане был объявлен Президентом страны Ильхамом Алиевым Годом Мультикультурализма. Несмотря на это доктор филологических наук, профессор Бакинского государственного университета Низамеддин Шамсизаде, отвечая на вопросы корреспондентов издания PUBLIKA.AZ, позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес детей, рожденных от смешанных браков, а также христиан и христианства в целом. В своем интервью Н. Шамсизаде, не выбирая ни слов, ни формулировок, игнорируя всякую этику, здравый смысл, Конституцию и Уголовный кодекс нашей страны, сознательно разжигает межэтническую и межконфессиональную неприязнь.

А вот и некоторые тезисы Низамеддина Шамсизаде, на которые следует обратить особое внимание:

Qarışıq nikahlardan doğulan adamlar hər zaman yanlış düşünürlər”: Люди, рожденные от смешанных браков, всегда мыслят ошибочно.

Qanı və geni təmiz olan hər zaman təmiz olacaq: Человек с чистыми генами и чистой кровью и сам всегда чист.

Исходя из двух этих тезисов, очень хочется спросить у Н. Шамсизаде: ваша настольная книга случайно не Mein Kampf? Каким боком вы пришли к подобному бредовому выводу? И как вы относитесь к своим студентам, которые являются полукровками? Заваливаете их на экзаменах? Или вообще не допускаете на свои занятия, потому что они «мыслят ошибочно»?

Или может быть, вы поднапряжете извилину и вспомните о замечательных деятелях культуры и искусства, а также о политических деятелях нашей страны, которые – хоть и не «блистали чистотой крови», зато принесли славу своей стране – на века, и вошли в Историю нашей страны – как лучшие представители нашего народа? Или, может быть, напомнить вам, что за территориальную целостность нашей страны воевали не только чистокровные азербайджанцы, но и представители других национальностей? За что они отдали свои жизни? За то, чтобы вы сегодня плевали ядом в их адрес?

Следующий тезис Н. Шамсизаде гласит следующее:

Amma eyni zamanda şiəliyi təbliğ edib, dövlət səviyyəsinə qaldırıb. Bunun da səbəbləri var idi. O, xristian dövlətlərin təsiri altında bunu edirdi. Çünki Şah İsmayıl Xətainin damarlarından xristian qanı axırdı. То есть, а трактовке Н. Шамсизаде христианская кровь своим фактом присутствия заставляет человека принимать плохие решения.

Стоит отметить, что 25-я статья Конституции АР гласит: нельзя ограничивать в правах людей по национальному или религиозному принципу. Статья 47: категорически не допускаются агитация и пропаганда, возбуждающие расовую, национальную, религиозную и социальную рознь и вражду. А, согласно статье 283 УК АР действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды наказываются штрафом в размере от одной до двух тысяч минимальных размеров оплаты труда, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

Его риторика о чистой крови и чистых генах как непременное условие верных решений и нравственно-этической чистоты в точности повторяет риторику фашистов Германии и Италии 30-х 40-х годов прошлого века. Подобные высказывания несовместимы с кафедрой, а также с государственной наградой, полученной за книгу о роли национального лидера Гейдара Алиева в нашей литературе. Интересно, что сказал бы сам национальный лидер, защитивший в свое время национальные и религиозные меньшинства от таких как Низамеддин Шамсизаде!? Вопрос риторический.

Нет никаких сомнений, что профессор обязан извиниться перед всеми людьми, рожденными в любви представителей двух народов и перед христианскими общинами Азербайджана. В противном случае он должен ответить по закону за свое преступное словоблудие.

Яна Мадатова