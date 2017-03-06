Азербайджан — важный стратегический партнер России, позиции двух стран совпадают по большинству ключевых позиций, сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъровым в Москве.

«Переговоры с моим коллегой и другом министром Мамедъяровым прошли конструктивно, мы обсудили график предстоящих контактов в том числе на высшем уровне, рассмотрели ситуацию в экономической сфере», — сказал Лавров.

Россия будет и далее способствовать поиску приемлемых развязок в нагорно-карабахском урегулировании, сказал Лавров.

Азербайджан и Россия подписали соглашение плана межмидовских консультаций на 2017-2018 годы. Подписи под документом поставили главы МИД Азербайджана и России — Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров.