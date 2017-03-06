Россия будет способствовать поиску приемлемых решений для сторон карабахского конфликта в рамках различных форматов.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

«Мы говорили о нагорно-карабахском урегулировании. Россия будет и далее способствовать поиску приемлемых для сторон развязок, как в рамках двусторонних наших отношений с Баку и Ереваном, так и в формате тройственных встреч — Россия, Азербайджан и Армения», — заявил С. Лавров.

По его словам, Россия предпринимает все шаги в русле принципиальных подходов, которые вырабатываются сопредседателями МГ ОБСЕ — США и Франции.

Разногласия сторон по некоторым ключевым вопросам Карабахского урегулирования сохраняются, и прежде чем начинать содержательные переговоры, необходимо снизить напряжённость и «на земле», и в публичном пространстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Не буду лукавить, мы пока ещё далеки от того, чтобы увидеть ситуацию, в которой стороны выработают общий подход к этим остающимся вопросам. Большинство аспектов мы считаем поддающимися решению, но пара-тройка ключевых вопросов требует дополнительных усилий», — сказал он в понедельник по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

«Прежде чем вести содержательные переговоры по урегулированию оставшихся вопросов очень важно добиться деэскалации ситуации, которая обострилась в последнее время: ситуации и на земле, на линии соприкосновения, и ситуации в публичном пространстве», — отметил он.

С.Лавров выразил мнение о разрешимости нагорно-карабахского конфликта.

«Мы рассчитываем, что карабахский конфликт поддаётся урегулированию, об этом говорят результаты многолетних контактов, по итогам которых удалось выработать общее понимание вопросов, поддающихся урегулированию», — сказал он.

По словам министра, речь идёт о «вопросах безопасности, гуманитарных вопросах, вопросах возвращения тех районов, которые находятся вокруг Карабаха и не контролируются Азербайджаном».

«Это и определение статуса Нагорного Карабаха, безусловно, с учётом тех людей, которые там проживают, это и согласование параметров международных миротворческих сил», — продолжил С.Лавров.

Он подчеркнул, что по большинству этих аспектов нет окончательного решения, хотя существует согласие. «Но две-три темы, которые являются ключевыми для окончательного пакета, пока ещё обсуждаются», — сказал министр.

В свою очередь, глава МИД Азербайджана Э.Мамедъяров заявил о необходимости наличия политической воли для карабахского урегулирования.

«К сожалению, не могу порадоваться тому, что риторика, которая периодически звучит в различных интервью и заявлениях, которые мы слышим с армянской стороны, соответствует тому, что мы движемся в сторону мира, а не в обратную сторону», — добавил он.

По словам Э.Мамедъярова, «Азербайджану приходится реагировать на эти заявления».

Для Азербайджана возвращение оккупированных земель отвечает национальным интересам, сказал министр.

«Для нас снижение напряженности очень важно. Надо понимать, что когда идут переговоры -пушки молчат», сказал Мамедъяров, добавив, что сегодня в процессе необходимы подвижки.

По словам Мамедъярова, Баку настаивает на субстантивных, предметных переговорах.