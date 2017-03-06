Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает, что отношения Берлина и Анкары стали «очень напряженными» и их необходимо нормализовать.

Как передает ТАСС, такое мнение он выразил по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны 28 стран ЕС в Брюсселе.

«Отношения очень напряженные, наша задача сейчас — нормализовать их, — сказал он. — Каждый должен использовать все возможности для этого».

Президент Турции Тайип Эрдоган сравнил запрет властей германского города Гаггенау на проведение агитации перед референдумом о поправках к турецкой конституции с политикой нацистов.

Ранее администрация Гаггенау запретила проведение мероприятия, на котором должен был выступить с речью министр юстиции Турции Бекир Боздаг. В ответ турецкий МИД вызвал посла ФРГ в Анкаре. Боздаг также отменил запланированную в городе Карлсруэ встречу со своим германским коллегой Хайко Маасом.