Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров выражает надежду на скорое и справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта, что приведет к всестороннему развитию региона.

«Я надеюсь, что скорое и справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта приведет к всестороннему развитию региона», — сказал Э.Мамедъяров в интервью газете «Аль-Фаджр» (ОАЭ), передает Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, в настоящее время Азербайджан проводит реформы, направленные на диверсификацию ненефтяного сектора, является инициатором ряда региональных энергетических и транспортных проектов, таких как строительство газопроводов TANAP, TAP, транспортных коридоров «Север-Юг», «Шелковый путь».

«Это, в свою очередь, еще более усилит политическую и экономическую независимость нашего государства и улучшит благосостояние нашего народа», — подчеркнул Э.Мамедъяров.

Глава МИД отметил выгодное геополитическое и геоэкономическое положение Азербайджана, что позволяет республике осуществлять крупные энергетические и транспортные проекты.

Кроме того, как заявил Мамедъяров, официальный Баку считает недопустимым связывание терроризма с исламом.

«Категорически недопустимы попытки связывать терроризм с исламом», — заявил министр.

По его словам, Азербайджан, страдающий от проявлений терроризма, осуждает все формы и проявления террора в качестве «самой серьезной угрозы международному миру и безопасности».

«Наша страна и впредь будет оказывать полную поддержку мерам по сохранению и пропаганде исламских ценностей и вносить вклад в борьбу против различных проявлений исламофобии, приводящих к дискриминации, вражде и насилию», — подчеркнул Э.Мамедъяров.

Глава МИД отметил необходимость объединения усилия исламских государств в борьбе с исламофобией.

«Азербайджанский народ серьезно озабочен попытками связать Ислам, являющийся религией мира и взаимопонимания, с терроризмом. Все исламские государства должны объединить свои усилия с целью не допустить увеличения таких тенденций, а также для распространения правильной информации об Исламе», — сказал Э.Мамедъяров.