Сегодня между Азербайджаном и Россией растет товарооборот, взаимоотношения между странами за прошедшие 25 лет не претерпели серьезных сложностей и потрясений, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Как передает Тренд, по его словам, необходимо еще больше работать над увеличением товарооборота между двумя странами.

«В Азербайджане любят и чтят русский язык, в стране множество русскоязычных школ и ВУЗов, российские вузы открывают филиалы в нашей стране», — сказал Мамедъяров.

По словам Мамедъярова, во время встречи в Москве планируется обсудить региональную и международную проблематику и подписать план мероприятий и консультаций между МИД двух стран.

«Как всегда приятно находится в Москве, часть моей жизни прошла в этом городе. Спасибо за возможность выступить в моей Альма Матер Дипломатической академии России», — сказал Мамедъяров.