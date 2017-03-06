Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов выразил отношение к поступающим в последние дни в связи с арестом Мехмана Гусейнова в правительство Азербайджана комментариям от различных местных и иностранных групп, организаций.

Али Гасанов сказал АПА, что Мехман Гусейнов был арестован на основании конкретного обвинения, и в ходе судебного расследования был доказан преступный характер его действий. Решением суда М.Гусейнов был лишен свободы на 2 года.

По словам Али Гасанова, в Азербайджанской Республике, как и во всех демократических странах, граждане и организации защищают свои права в судах:

«Суды руководствуются только требованиями законодательства и выносят решения в соответствии с законом. В то же время, судебная система Азербайджана обеспечивает каждому лицу, утверждающему, что его права были нарушены, возможность восстановить их в высшей судебной инстанции. Поэтому попытки связывать арест Мехмана Гусейнова с его профессиональной деятельностью и политизировать этот вопрос, ставить под сомнение вынесенное судом в соответствии с законодательством Азербайджана решение недопустимы. Считаю, что этот вопрос искусственным образом политизируют всем известные внутренние и иностранные политические группы, а также находящиеся под их влиянием организации. Хотелось бы напомнить, что в Азербайджане, который является правовым государством, суды независимы, и влиять на их решения посредством политических кампаний и политического давления невозможно».