Сегодня адвокат Эльчин Садыгов представил апелляционную жалобу на приговор блогеру Мехману Гусейнову.

Как сказал Turan адвокат, апелляционная жалоба на 23 страницах и полностью охватывает все обстоятельства дела. Защита просит оправдать блогера.

На процессе рассмотрения жалобы предлагается изменить меру пресечения и освободить Гусейнова, провести процесс частично с судебным следствием.

По словам адвоката, в течение 10 дней суд первой инстанции должен направить жалобу частному обвинителю и потом направит вместе с его замечания в апелляционный суд.

Адвокат считает, что предварительное заседание может быть назначено в Бакинском апелляционном суде уже в конце марта – начале апреля.

Садыгов сегодня же встретился с блогером в Шувеланском СИЗО.

Мехман Гусейнов не возражает против подключения к его защите и других адвокатов, сказал Садыгов.