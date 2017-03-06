Сегодня адвокат Эльчин Садыгов представил апелляционную жалобу на приговор блогеру Мехману Гусейнову.
Как сказал Turan адвокат, апелляционная жалоба на 23 страницах и полностью охватывает все обстоятельства дела. Защита просит оправдать блогера.
На процессе рассмотрения жалобы предлагается изменить меру пресечения и освободить Гусейнова, провести процесс частично с судебным следствием.
По словам адвоката, в течение 10 дней суд первой инстанции должен направить жалобу частному обвинителю и потом направит вместе с его замечания в апелляционный суд.
Адвокат считает, что предварительное заседание может быть назначено в Бакинском апелляционном суде уже в конце марта – начале апреля.
Садыгов сегодня же встретился с блогером в Шувеланском СИЗО.
Мехман Гусейнов не возражает против подключения к его защите и других адвокатов, сказал Садыгов.