Бюст государственному деятелю, стоявшему у истоков нефтяной и газовой промышленности СССР, заместителю председателя Совета министров СССР и председателю Государственного планового комитета СССР Николаю Байбакову открыт в понедельник в школе N67 им. Н.Байбакова в Сабунчинском районе Баку.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, на церемонии открытия приняли участие первый вице-президент компании SOCAR Хошбахт Юсифзаде, вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям, представители посольства РФ в Азербайджане.

Николай Байбаков родился 6 марта 1911 года в бакинском селении Сабунчи.

В 1932 году окончил Азербайджанский нефтяной институт по специальности «горный инженер по нефтепромыслам». С января 1932 года работал инженером на нефтепромыслах Баку. Здесь он предложил новый метод закачки цемента в водяной пласт под высоким давлением, который позже получил название «Метод Байбакова».

Николай Байбаков внес большой вклад в развитие нефтяной и газовой отрасли СССР. Его считают крупнейшим специалистом в области создания современных и эффективных способов добычи и переработки нефти. При его участии обоснованы новые методы разработки уникальных месторождений Западной Сибири, Средней Азии, Республики Коми, Оренбургской области и других регионов, а также транспортировки газа на большие расстояния.

Он является автором около 200 научных трудов и публикаций.