Сегодня в Баку начал работу центр «ASAN Kommunal» № 2

Как сообщает АПА, граждане смогут воспользоваться услугами центра вне зависимости от наличия регистрации в Баку.

В центре «ASAN Kommunal» № 2 будут предоставляться 45 видов услуг со стороны «Azərişıq», «Azərsu» и «Azəriqaz».

В ближайшем будущем планируется открыть центр «ASAN Kommunal» № 3 неподалеку от Украинского круга в Баку.

Отметим, 10 февраля 2017 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась официальная церемония открытия центра «ASAN Kommunal» № 2.