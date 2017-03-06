В рамках международной продовольственной выставки «Gulfood 2017», проведенной в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов, азербайджанские предприниматели, участвующие под единым национальным стендом «Made in Azerbaijan», провели встречу с руководством сети маркетов «Lulu», сообщили Sputnik Азербайджан в Министерстве экономики АР.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по производству азербайджанских товаров. Успешно проведенные переговоры завершились договоренностью, что во всех магазинах сети маркетов «Lulu» в странах Персидского залива будет реализовываться продукция из Азербайджана. Сеть маркетов «Lulu» занимает весомое место в странах Персидского залива, 138 магазинов действуют в ОАЭ, Омане, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Египте, Саудовской Аравии, Малайзии, Индонезии и Индии.