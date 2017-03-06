Следователи Южной Кореи по итогам 70-дневного расследования крупнейшего коррупционного скандала в стране подтвердили, что президент Пак Кын Хе причастна к взяточничеству и злоупотреблениям с участием ее окружения и знакомой по имени Цой Сун Силь, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

Скандал в Южной Корее привел к импичменту 9 декабря президента Пак Кын Хе, которая теперь ожидает окончательного решения Конституционного суда.

Независимое расследование выдвинуло обвинения против нее на прошлой неделе и передало дело в государственную прокуратуру для дальнейшего расследования. Обвинения были выдвинуты в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, в связи с нынешним скандалом.

Со своей стороны южнокорейская корпорация Samsung отвергла обвинения во взяточничестве, выдвинутые против нее при расследовании коррупционного скандала. Следователи заключили, что Samsung заплатил взятки Цой Сун Силь взамен на поддержку правительством Южной Кореи бизнеса корпорации.

«Мы не можем согласиться с выводами следователей», — приводит Рёнхап заявление Samsung. Корпорация выразила надежду на то, что правда будет установлена в ходе суда.

Также следствие пришло к выводу о том, что Пак Кын Хе была в курсе составления в министерстве культуры страны в 2015 году «черного списка» из 9473 деятелей культуры Южной Кореи, которые критически относились к президентской администрации.

Установлено также, что Пак Кын Хе и ее знакомая Цой Сун Силь, опасаясь прослушки, использовали мобильные телефоны, зарегистрированные на других лиц, для переговоров с апреля по октябрь 2016 года. Это также является нарушением законов Южной Кореи. Всего, как выяснилось, они провели в общей сложности 573 таких телефонных разговоров.

Цой Сун Силь, которая не занимала никаких государственных постов, находится под арестом и обвиняется во вмешательстве в государственные дела и получении выгод от компаний страны под прикрытием высоких связей с президентом.