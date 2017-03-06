В Баку вынужденный переселенец убил другого вынужденного переселенца шампуром.

Как сообщает АПА, происшествие было зарегистрировано на улице Неаполь 24 в Хатаинском районе в общежитии, где поселились вынужденные переселенцы.

Вынужденный переселенец из Джабраильского района Сахават Халеддин оглу Мехтиев (1960 г.р.) убил шампуром вынужденного переселенца из Агдамского района Мушвига Айдын оглу Шукюрова (1971 г.р.).

Сообщается, что проживавший на верхнем этаже М.Шукюров слушал музыку на высокой громкости, что и стало причиной конфликта между соседями. С.Мехтиев перерезал провода, идущие в квартиру своего соседа. После это конфликт усугубился. Последней же каплей были ругательства М.Шукюрова. В результате чего С.Мехтиев убил М.Шукюрова шампуром.

С.Мехтиев задержан.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.