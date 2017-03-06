В индийском Хайдарабаде совершил экстренную посадку самолет Boeing 737 авиакомпании SpiceJet из-за «очень плохого запаха», который исходил из туалета, расположенного в носовой части воздушного судна, сообщает Газета.ру со ссылкой на Hindustan Times.

Отмечается, что самолет со 184 пассажирами на борту выполнял рейс из Бангалора в Дели, однако из-за экстренной ситуации был вынужден совершить незапланированную посадку.

Издание отмечает, что неприятный запах проник в кабину пилотов, что заставило командира самолета совершить экстренную посадку.

Представитель авиаперевозчика пока не смог назвать точную причину возникновения столь необычной ситуации на борту.

В аэропорту Хайдарабада туалет и кабина пилотов были тщательно прочищены, после чего самолет продолжил полет. В Дели борт прилетел с задержкой на час.

В январе пассажирский Boeing авиакомпании Pegas Fly совершил экстренную посадку в Красноярске из-за засора в туалетах.