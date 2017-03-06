В Баку молодой парень убил свою невесту, перерезав ей горло.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Бина Хазарского района.

Оперативники 2-го отделения полиции Хазарского района разыскивают молодого человека, который зарезал свою невесту и ранил ее сестру. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции указанного района.

Так, Меджидов Наджаф Рамиз оглу, 1986 года рождения, нанес многочисленные ножевые ранения своей невесте Агаевой Илахе Даянат гызы, 1991 года рождения. Кроме того, мужчина тяжело ранил (два ножевых ранения) сестру невесты Рахиму Агаеву, 1997 года рождения. Преступление было совершено 5 марта в доме Агаевых в поселке Бина. Патологоанатомы зафиксировали ранения в области груди и горла убитой. Рахиму врачам удалось спасти. Девушке удалили селезенку, в настоящее время смерть Агаевой не грозит. Сразу после содеянного Меджидов скрылся с места преступления. Установлено, что молодой человек имеет раннюю судимость. Меджидов работал маляром и проживал по соседству с Агаевыми вместе со своей матерью.

По предварительным данным, конфликт между молодыми произошел из-за планов Меджидова. Молодой человек предложил девушке похитить ее, чтобы не играть свадьбу, поскольку средств на это у него не хватает. Однако, девушка выступила категорически против похищения, заявив, что либо она, как все нормальные люди, выйдет из отцовского дома в белом подвенечном платье, либо не выйдет замуж за него вообще. Последнее заявление сыграло роковую роль в жизни девушки.

По факту прокуратура Хазарского района возбудила уголовное дело, следствие продолжается.