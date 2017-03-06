Большую роль в начале февральских событий на линии соприкосновения сыграли реваншистские настроения в Армении после апрельской войны в 2016 году.

Об этом Report заявил член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, политолог Максим Шевченко.

«В февральском витке эскалации виновата, прежде всего, Армения, и она это практически не отрицает», — заявил М. Шевченко.

По его мнению, одной из причин разгорания конфликта является проведение так называемого «референдума» в Карабахе при участии ультраправых европейских «наблюдателей».

Второй причиной член Совета назвал наличие в Армении «определенных реваншистских настроений» после апрельской войны в 2016 году.

Эксперт высказал мнение, что главным врагом Армении является не Азербайджан, а Турция. «Исторический конфликт с ней армянской общественностью педалируются настолько, что сейчас является одним из факторов национального самосознания. Так как Азербайджан воспринимается армянами как союзник Турции, то снаряды, выпущенные по Азербайджану, в целом являются снарядами, выпущенными по Эрдогану», — считает политолог.

М. Шевченко подчеркнул, что балансировка Москвы в карабахском конфликте, возможно, стратегически неправильна, однако оправданна с точки зрения обеспечения необходимого для России баланса.

«Я считаю, что Минская группа исчерпала себя, в первую очередь из-за позиции США. Американцы абсолютно не заинтересованы в мире на Кавказе. Считаю, что только тройственный союз России, Турции и Ирана может принести стабильный мир в регион, в том числе и в зону карабахского вопроса», — добавил член Совета.