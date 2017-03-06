Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 116 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Вазашен Иджеванского района и в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района и в селах Агдам, Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Мерзили, Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Горадиз, Ашагы Вейселли, Гараханбейли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.