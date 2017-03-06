Правительство Японии созвало в понедельник уже второе экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с ракетными испытаниями КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

В первой половине дня премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже проводил краткое заседание с участием ряда членов правительства после того, как появились сообщения о пусках в КНДР четырех ракет, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. Абэ заявил тогда, что его правительство готово приложить усилия для защиты от новых «провокаций» Пхеньяна.

После этого сообщалось, что глава МИД Японии Фумио Кисида обсудил по телефону пуски ракет в КНДР с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, а также отдельно с главой его южнокорейским коллегой Юн Бён Се.

В тот же день состоялся телефонный разговор советников по национальной безопасности лидеров США и Южной Кореи.

По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.

Пуски ракет велись с северо-западного побережья КНДР в районе Тончханни. Они пролетели через территорию КНДР и далее над Японским морем, преодолев расстояние в 1000 километров. Военные Южной Кореи полагают, что баллистические ракеты поднимались на высоту 260 километров.

Нынешние ракетные испытания в КНДР совпали с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений. Генштаб Корейской народной армии предупреждал на прошлой неделе, что КНДР будет вынуждена пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.