Депутаты парламента Казахстана на совместном заседании приняли во втором и окончательном чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в конституцию, передает РИА Новости.

Отмечается, что поправки направлены на повышение роли парламента. Документ расширяет роль мажилиса при формировании правительства, а также усиливает контрольные полномочия парламента и палат за деятельностью кабинета министров.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 25 января выступил с обращением, в котором вынес на всенародное обсуждение проект конституционной реформы, в соответствии с которой часть президентских полномочий будет передана правительству и парламенту.

Также в течение месяца граждане могли направлять свои предложения к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан».