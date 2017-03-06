Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров проведут в понедельник переговоры, на которых обсудят в том числе нагорно-карабахское урегулирование.

Как передает ТАСС, Эльмар Мамедъяров находится в Москве с официальным визитом по приглашению Сергея Лаврова.

«В ходе переговоров министры обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, в том числе нагорно-карабахское урегулирование», — отметили в МИД РФ.

«Россия уже более двух десятилетий выступает ключевым посредником в нагорно-карабахском урегулировании, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, — напомнили в дипведомстве. — С учетом географической близости и общей истории наших народов разблокирование этого конфликта имеет для нас первостепенное значение». «Содействие сторонам в нагорно-карабахском урегулировании относится к числу российских внешнеполитических приоритетов», — подчеркнули в МИД РФ.