Бывший премьер-министр, а ныне — кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил, что не откажется от президентской гонки и обязательно примет в ней участие. Как сообщает Лайф, он подчеркнул, что никто не сможет ему в этом помешать.

Фийон уверен, что у него много соратников, которые поддерживают его, поэтому он не видит причин прерывать борьбу за президентское кресло.

Ранее стало известно, что по результатам проведённого во Франции опроса, более 70% жителей страны призвали Фийона отказаться от борьбы за пост президента страны.