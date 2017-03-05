По сообщениям источников, сначала артисту стало плохо в кафе на Новокузнецкой, через три часа — уже дома.

По информации «Лайфа», известному актеру театра и кино Валентину Гафту дважды за день становилось плохо с сердцем.

Как сообщают источники, первый раз артист вызвал скорую помощь около шести часов вечера в кафе на Новокузнецкой. От госпитализации Валентин Гафт отказался, однако проблемы с сердцем снова дали о себе знать всего через три часа — На этот раз актеру стало плохо уже в квартире.

Прибывшие на вызов врачи скорой помощи диагностировали серьезное сердечное заболевание. От госпитализации Валентин Иосифович отказался повторно.