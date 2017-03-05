В Грузии зачастую нарушается свобода выражения и СМИ, сообщается в отчете о положении с правами человека в 2016 году, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

«Неспособность парламента в течение трех лет избрать 8 членов совета реорганизации Общественного вещателя Грузии породили подозрения, что происходило политизирование процесса отбора, а также оказывало негативное влияние на исполнение телевидением наложенных на него обязанностей», — говорится в отчете.

В материалах американского дипломатического ведомства отмечается, что в Грузии медиа остается политически поляризованной и общественности подается менее объективная информация. Ведущие телекомпании относительно определенных политических групп субъективны, власти же в основном критикуют «Рустави 2» из-за лояльности к оппозиционным силам, передает Грузия Online.