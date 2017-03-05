Вопрос о возможности размещения в Грузии центра приема беженцев прежде не обсуждался и грузинская сторона попытается выяснить, что подразумевается под данной инициативой.

Как передает АПА со ссылкой на грузинский Первый канал, об этом заявил посол Грузии в Австрии Константин Залдастанишвили.

Ранее глава австрийского МИД Себастьян Курц предложил создать центры Евросоюза для приема беженцев за границами блока, например, в Грузии или на Западных Балканах.

“Этот вопрос не обсуждался ни на одной из официальных встреч. В том числе, этот вопрос не стоял в повестке дня во время визита Курца в Грузию, который состоялся месяц назад. Мне трудно конкретно говорить о том, что имел ввиду австрийский министр иностранных дел”, — заявил Залдастанишвили в эфире грузинского Первого канала.

По словам дипломата, «со следующей недели начнутся консультации с австрийской стороной, в ходе которых станет ясно, с чем мы имеем дело”.

“Мы и сегодня пытались связаться с кабинетом министров, однако сегодня воскресенье, и это не легкое дело. Завтра с утра у нас обязательно будет коммуникация с министерством иностранных дел Австрии и мы постараемся внести больше ясности в это дело”,— добавил посол.

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