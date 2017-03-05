В воскресенье состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
В воскресенье состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Дата: 2017/03/05 18:55
Раздел: Азербайджан, Важно
Просмотров:
605
Завершился официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран
По мнению дипломата, Тегеран и Баку серьезно намерены продолжать свои предыдущие договоренности
Стороны рассчитывают на то, что усилия России, Ирана и Турции дадут результаты
Прогноз погоды на завтра
Слухи о том, что совладельцы компании «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун задумали вывести активы из России, находят новое косвенное подтверждение
Состоялась церемония подписания документов
Ильхам Алиев выразил благодарность Ирану за позицию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
В последние несколько лет эти отношения достигли пика
Находящийся с визитом в Иране президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с иранским коллегой Гасаном Рухани.