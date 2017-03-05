Визит Президента Ильхама Алиева в Тегеран является знаком вечной дружбы между Азербайджаном и Ираном, сказал в воскресенье Trend экс-посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.

Данный визит наглядно демонстрирует то, что Тегеран и Баку серьезно намерены продолжать свои предыдущие договоренности, сказал дипломат.

По его словам, за последние четыре года главы государств совершили несколько взаимных визитов, также встречались в рамках трехсторонней встречи с участием России.

Экс-посол Ирана отметил, что в рамках визита также состоялось подписание двух документов.