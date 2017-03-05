Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил позицию германских властей отменивших накануне мероприятие НПО «Союз турецких демократов Европы» (UETD) с участием министра юстиции Турции Бекира Боздага и министра экономики страны Нихата Зейбекчи.

«Власти Германии препятствуют выступлению турецких политиков. Неужели в Берлине считают, что подобными методами они смогут повлиять на итоги конституционного референдума 16 апреля в Турции?», — сказал глава Турецкого государства, которого цитирует «Анадолу».

Эрдоган подчеркнул, что позиция властей Германии не имеет ничего общего с принципами демократии. «Их нынешние действия ничем не отличаются от методов нацистов», — сказал президент.