Тегеран и Баку надеются на то, что усилия России, Ирана и Турции дадут результаты в урегулировании сирийского вопроса.

Об этом сказал президент Ирана Хасан Рухани в заявлении для печати, сделанном по итогам встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в воскресенье в Тегеране, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«На сегодняшних встречах мы выразили надежду на то, что усилия России, Ирана и Турции дадут результаты в сирийском вопросе, и дело, начатое в Астане, завершится успешно, и сирийский конфликт будет разрешен путем переговоров», — сказал Х.Рухани.

Он отметил близость позиций Азербайджана и Ирана по региональным вопросам.

«Мы имеем общие позиции по сирийскому и иракскому вопросам. Мы считаем, что террористические идеи и мысли в этом регионе должны быть навсегда искоренены», — сказал Х.Рухани.

По его словам, Иран уважает территориальную целостность всех стран и конфликты должны решаться посредством переговоров, дипломатическим путем.