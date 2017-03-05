На сегодняшний день государственный долг Армении составляет 5.2 млрд долларов, а совокупный внешний долг – 8 млрд долларов. Внешние долги Армении растут, что может привести страну к коллапсу, заявил в ходе представления программы партии «Свободные демократы» 5 марта второй номер в избирательном списке, экс-премьер-министр Армении Грант Багратян. Информацию распространяет News.am.

«Такими темпами мы идем даже не в никуда – мы идем к экономическому коллапсу. Мы живем не только плохо, но и в долг», — отметил он, добавив, что за последние 10 лет показатель бедности в стране с 23% поднялся до 30% – и это только по официальным данным. По данным же самого Багратяна, уровень бедности сейчас в Армении составляет 38%.

По словам Багратяна, чтобы решить проблему внешнего долга и бедности, необходимо предпринять ряд мер, в числе которых – ускорить темпы роста ВВП. По его словам, если дать возможность делать в стране крупные инвестиции, если ликвидировать монополизацию отдельных отраслей, экономический рост ускорится и достигнет 6.5-7.5% в год.

В своей предвыборной программе партия «Свободные Демократы» также предлагает усилить борьбу с коррупцией и с теневым оборотом, в результате чего можно будет внести в госбюджет от 600 млн до 1 млрд долларов, а затраты на душу населения увеличить на 200-300 долларов. В результате демонополизации можно будет также заметно снизить цены на электроэнергию, газ и коммунальные услуги.

Программа партии также предлагает снизить уровень безработицы до 10.4% и создать 140 000 новых рабочих мест, причем минимальная зарплата должна составить 111 000 драмов, средняя – 259 000 драмов, а средняя пенсия – 73 000 драмов.

В результате осуществления программ партии ее представители обещают в течение 5 лет сократить уровень бедности вдвое – до 15%.