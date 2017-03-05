Тяжёлое положение сегодняшней Армении нельзя оправдывать Карабахским конфликтом. Об этом заявил 5 марта в штаб-квартире Армянского национального конгресса, председатель Народной партии Армении, депутат Степан Демирчян, представляя предвыборную программу блока «Конгресс — НПА».

«Всесторонний кризис в Армении обусловлен в первую очередь тем, что группа людей постоянно присваивала власть и достояние страны. Важнейшая задача провести в стране демократические выборы, получить власть, пользующуюся доверием народа, начать настоящую борьбу с коррупцией. Здоровую борьбу, а не раскулачивание», — заявил Демирчян, которого цитируют армянские СМИ.